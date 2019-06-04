Дворы в Таганском районе Москвы в 2019 году благоустроят на средства от платных парковок

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Собранные от платных парковок средства в 2019 году направят, в частности, на благоустройство дворов в Таганском районе Москвы, где появятся обновленные детские площадки и зоны для тихого отдыха, новые деревья и кустарники. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель пресс-службы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"В 2019 году на средства от платных парковок в Таганском районе запланировано благоустройство 17 дворов. Работы пройдут на многих улицах района, в том числе на Абельмановской, Малой Калитниковской, Воронцовской, а также Большом Рогожском, Шелапутинском и Николоямском переулках", - сказал собеседник агентства.

На деньги, полученные от платных парковок, отреставрируют детские площадки, отремонтируют бордюры, плитку и асфальт, установят ограждения, приведут в порядок газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники.

В учреждении напомнили, что деньги, полученные от платных парковок, распределяются между управами районов Москвы и тратятся на реализацию одобренных жителями проектов благоустройства. Выбрать понравившийся проект можно на портале "Активный гражданин" или на встрече с муниципальными депутатами.

Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 81,8 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей.