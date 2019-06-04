Более 2,1 млн человек посетили фестиваль "Рыбная неделя" в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Посетителями гастрономического фестиваля "Рыбная неделя", который прошел на семи площадках в Москве с 24 мая по 2 июня, стали более 2,1 млн человек, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно инфографике к сообщению, на фестивале было реализовано 117 тыс. кг рыбы, 45 тыс. рыбных блюд, свыше 5,7 тыс. устриц. Проведено 450 творческих и кулинарных мастер-классов. Кроме того, прошло 600 показательных выступлений на памп-треке - специальной велосипедной трассе.

"Фестиваль "Рыбная неделя" прошел в Москве уже в пятый раз. И, как всегда, с большим успехом", - резюмировал градоначальник.

Фестиваль проходил в столице с 24 мая по 2 июня на семи городских площадках: площади Революции, переходе от площади Революции к Манежной, Манежной площади, Климентовском переулке и Тверском бульваре, где работали три площадки.