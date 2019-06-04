Василий Овчинников уволен с поста главы "Мосгортура"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников покинул пост. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе учреждения.

Государственное автономное учреждение культуры "Московское агентство организации отдыха и туризма" (ГАУК "Мосгортур") занимается организацией детского отдыха и оздоровления. В августе 2017 года учреждение было объединено с Московским центром музейного развития. С 2015 года, в период руководства "Мосгортуром" Овчинникова, агентство начало применять "московский стандарт детского отдыха", куда входили такие параметры как перевозка детей, организация питания и проживания детей, инфраструктура лагеря, уровень подготовки и качество работы вожатых, а также тематическое наполнение программ.

"Приказ об увольнении Василия Овчинникова подписан. Исполняющая обязанности генерального директора - Голубева Инна", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, Овчинников занимал пост гендиректора агентства пять лет. Свой уход он объяснил желанием перемен и новых вызовов. В пресс-службе добавили, что вне зависимости от кадровых перемен "Мосгортур" готов к летней оздоровительной кампании.

Инна Голубева родилась 7 января 1987 года, в 2008-м окончила Российский государственный социальный университет, факультет социальной работы, педагогики и ювенологии, работала в префектуре Северо-Восточного административного округа Москвы, а также в управлениях столичного департамента культуры. Заместителем гендиректора ГАУК "Мосгортур" является с ноября 2015 года. В пресс-службе добавили, что Голубева ведет активную общественную деятельность - выступала координатором волонтерского отряда "ВНУК", осуществляющего социальный патронат ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и координатором акции "Георгиевская ленточка".