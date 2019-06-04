В Москве появится набережная имени кинорежиссера Говорухина

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Одна из набережных реки Яузы в Москве будет названа именем народного артиста России кинорежиссера Станислава Говорухина, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии.

"4 июня 2019 года на заседании президиума правительства Москвы были приняты решения об увековечении памяти народного артиста России Станислава Говорухина. Памятная доска Говорухину будет установлена на здании Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова, выпускником которого он являлся. Наименование "набережная Говорухина" присвоено части проектируемого проезда № 690, расположенного вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира", - говорится в сообщении.

Станислав Говорухин - российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в 1967 году. После окончания института работал на Одесской киностудии, затем - режиссером на Мосфильме.

За годы своей работы снял такие любимые миллионами зрителей фильмы, как "Вертикаль" (1967), "Белый взрыв" (1969), "День ангела" (1968), "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972), "Контрабанда" (1974), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Десять негритят" (1987), "Ворошиловский стрелок" (1999), "Благословите женщину" (2003), "Артистка" (2007), "Weekend" (2013), "Конец прекрасной эпохи" (2015) и др.

В 2006 году был удостоен звания народного артиста Российской Федерации.

В 2016 году награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством I степени".