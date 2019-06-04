Более 600 нарушений на сумму 40 млн рублей выявлено на строящихся объектах в ТиНАО

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выявил с начала 2019 года более 600 нарушений в ходе проверок объектов, строящихся на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Застройщики не соблюдали нормы строительно-монтажных работ, пожарной безопасности и строительного контроля, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"За пять месяцев 2019 года специалисты Мосгосстройнадзора провели 568 проверок объектов, строящихся на территории ТиНАО. На проверенных объектах выявлено 625 нарушений, в том числе по качеству строительно-монтажных работ, организационно-правовому порядку, несоблюдению требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за обнаруженные нарушения на участников строительства наложены штрафы на общую сумму около 40,5 млн рублей.

В Мосгосстройнадзоре уточнили, что практически на каждой стройке присутствуют те или иные нарушения, однако все они находятся на контроле ведомства до их полного устранения. Только после этого объекты вводятся в эксплуатацию.

С начала 2019 года на территории ТиНАО были сданы 37 объектов капитального строительства общей площадью более 900 тыс. кв. м, в числе которых ТПУ "Саларьево", жилые корпуса ЖК "Испанские кварталы", дома в ЖК "Новые Ватутинки" и школа в городе Московский. Всего на контроле Мосгосстройнадзор находится 225 объектов строящейся недвижимости в Новой Москве площадью более 7 млн кв. м.