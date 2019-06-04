Более 1 млн человек посетили юбилей "Активного гражданина" в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 1 млн жителей и гостей столицы посетили празднование пятилетия проекта "Активный гражданин". Мероприятие проходило с 1 по 3 июня на 13 площадках Москвы, сообщила во вторник столичная пресс-служба мэра и правительства.

"Празднование пятилетия проекта "Активный гражданин" проходило с 1 по 3 июня 2019 года на 13 площадках по всей Москве, центральной из которых стал Парк Горького. В общей сложности праздник "Активного гражданина" посетили более 1 млн человек. В программе праздника были танцевальные зарядки, творческие встречи со звездами, викторины и конкурсы, спортивные игры для всей семьи, детские спектакли, выступления любимых артистов, танцы и мастер-классы", - говорится в сообщении.

Главным подарком ко дню рождения "Активного гражданина" стал мюзикл "Москва! Я люблю тебя!". Вместе с артистами российской эстрады на сцене Парка Горького выступили активные граждане, которые прошли кастинг и репетировали на протяжении двух месяцев. Мюзикл "Москва! Я люблю тебя!" состоял из пяти новелл, объединенных одной общей идеей - любовью к столице.

Проект "Активный гражданин" был создан в 2014 году по инициативе правительства Москвы в качестве площадки для проведения открытых голосований, опросов, сбора мнений и оценок граждан в электронной форме. За пять лет к проекту присоединились более 2,2 млн. москвичей, прошло почти 4 тыс. голосований.