Кузнечные изделия и оружие из дерева будут продавать на фестивале реконструкторов в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сувениры, текстиль, деревянное оружие и кузнечные изделия можно будет купить в 70 "исторических" торговых точках, которые будут работать на международном фестивале реконструкторов "Времена и эпохи" в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Всего будут работать 70 "исторических" торговых точек. Посетители фестиваля узнают историю возникновения любимых блюд, а также то, как менялась кухня на протяжении столетий. Желающие смогут приобрести на память различные сувениры, кузнечные изделия, детские игрушки, деревянное оружие, посуду и предметы быта, текстиль и одежду, музыкальные инструменты", - говорится в сообщении.

Конкурс реконструкторов

Отмечается, что в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" среди реконструкторов проводится конкурс исторических проектов, среди которых реконструкции, музеи, книги, аттракционы, фестивали, парки, медиапроекты, фильмы. Призовой фонд конкурса сформирован за счет спонсорских средств и составляет 9 млн рублей. Жюри определит девять победителей, каждый из которых получит по 1 млн рублей на реализацию своего проекта. 15 и 16 июня проекты победителей будут представлены на площади Революции.

Как сообщалось, всего было принято 214 заявок на участие в конкурсе от профессионалов и любителей, это в 2,5 раза больше, чем год назад. Представители жюри выбрали 20 заявок, в список финалистов вошли знатоки и любители истории из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Севастополя, Самары, Ростова-на-Дону, Озерска, Костромы, Пензы, Павловского Посада, Минусинска и Иерусалима.

Рыцарский турнир

Кроме того, в рамках фестиваля с 12 по 16 июня в Коломенском пройдет Турнир святого Георгия - международный рыцарский турнир, воссоздающий картины Средневековья. В нем примут участие "рыцари" из Австралии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Канады, России и Франции. Они посоревнуются в четырех дисциплинах: джостинг (разделенные барьером участники скачут навстречу друг другу, цель состязания - сломать копье о щит противника или выбить его из седла), skill at arms (мастерство управления боевым конем), меле (групповые состязания) и пешие поединки.

К фестивалю также будут подготовлены специальные музейные выставки: "Первое русское кругосветное плавание", "Техника молодежи", "Эпоха женщин" и другие. Международный фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в столице с 7 по 16 июня.

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