Территорию промзоны "Октябрьское поле" в Москве освободили от самостроя

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. кв. м территории промышленной зоны "Октябрьское поле" на северо-западе Москвы освобождены от незаконных построек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Осуществлен демонтаж 19 объектов самовольного строительства общей площадью 3066,9 кв. м на территории промышленной зоны 41-I "Октябрьское поле" в районе Щукино города Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на освобожденном земельном участке планируется построить жилые многоэтажки, школы и детские сады.

В пресс-службе добавили, что отдельно стоящие объекты, а также пристройки и надстройки к зданиям были возведены без разрешительной документации и правоустанавливающих документов на земельный участок под цели строительства.