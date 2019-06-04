Участки улиц на востоке Москвы перекроют из-за строительства Некрасовской линии метро

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено до 25 августа на участках улицы Дворникова и проезда Энтузиастов на востоке Москвы в связи со строительством Некрасовской линии метро. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что движение будет полностью перекрыто от дома 5А по проезду Энтузиастов до дома 9А, строение 3 по улице Дворникова. На участке проезда Энтузиастов в районе пересечения с улицей Дворникова будет открыта одна полоса с организацией приоритетного права проезда.

В полном объеме Некрасовская линия заработает в начале 2020 года и станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в столице. В понедельник для пассажиров заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка", всего на линии расположатся восемь станций (еще "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная").