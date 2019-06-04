Жара до 33 градусов ожидается в Москве 9 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Температура в Москве в воскресенье поднимется до 33 градусов тепла, возможны небольшие осадки. Об этом ТАСС во вторник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В Москве всю неделю без осадков, около 30 градусов. В воскресенье, 9 июня, от 28 до 33 градусов, но уже возможны кратковременные дожди. До субботы без осадков", - сказала она.

Период жаркой погоды начнется в Москве 5 июня - в этот день столбик термометра поднимется до 27-29 градусов. В дальнейшем температура продолжит расти - 6 июня ожидается до 30 градусов, 7 и 8 июня - от 27 до 32 градусов.