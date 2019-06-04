Участок Филевской линии метро Москвы закроют 8-9 июня для работ по реконструкции

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Участок Филевской линии Московского метрополитена будет закрыт 8 и 9 июня для проведения работ по реконструкции наземного участка. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного метрополитена.

"В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, будет приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 10 июня, в 05:30", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в эти дни для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по синей ветке.

"Строители продолжат устанавливать шумозащитные экраны. Они проложат под платформами трубопроводы и кабели, а также проведут техобслуживание и замену электрооборудования, рельсов и шпал. Сделать это без временной остановки движения поездов невозможно", - отмечается в сообщении. Для того, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, ремонтные работы запланированы на выходные, когда станциями этой линии пользуются в 1,5 раза меньше человек, чем в будни.

На время закрытия участка линии станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1, которые будут следовать с промежуточными остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Кроме того, маршрут КМ2 будет курсировать между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00.