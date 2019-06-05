{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В День России 12 июня парковки в Москве будут бесплатными

Платные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Парковка в Москве будет бесплатной в День России, который отмечается 12 июня. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"День России в столице будут отмечать на разных городских площадках. 12 июня парковка на улицах Москвы будет бесплатной, чтобы горожане и гости столицы могли удобно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника", - приводятся слова заместителя мэра Максима Ликсутова.

Платные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме и по действующим тарифам.

Теги
Россия
Пляжи и бассейны оборудованы в 17 парках Москвы
Большинство из них оборудованы бесплатными лежаками
Читать полностью