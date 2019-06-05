В День России 12 июня парковки в Москве будут бесплатными

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Парковка в Москве будет бесплатной в День России, который отмечается 12 июня. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"День России в столице будут отмечать на разных городских площадках. 12 июня парковка на улицах Москвы будет бесплатной, чтобы горожане и гости столицы могли удобно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника", - приводятся слова заместителя мэра Максима Ликсутова.

Платные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме и по действующим тарифам.