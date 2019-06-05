Пляжи и бассейны оборудованы в 17 парках Москвы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Зоны отдыха у водоемов и рек, бассейны, а также спортивные и игровые площадки оборудованы в 17 парках Москвы. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы приглашаем москвичей и гостей города отдохнуть в наших парках этим летом. Большинство пляжей и зон отдыха оборудовано бесплатными лежаками. Можно заняться спортом или провести время с детьми на игровых площадках", - сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

В парке "Царицыно" открыты две зоны отдыха у воды - у Большого и Среднего Царицынских прудов. В парке Горького оборудованы три пляжа. Песчаный пляж у Купального пруда открыт в "Терлецкой дубраве", а в Измайловском парке зона отдыха расположена у Круглого пруда.

В парке "Фили" установлены два понтонных бассейна. Летние бассейны также подготовлены в "Сокольниках". Искупаться в водоеме смогут посетители парка "Левобережный".