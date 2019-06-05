В Москве открыли первые 80 площадок для продажи клубники

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первые 80 площадок для торговли клубникой начали работать в столице. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В столице открылись первые 80 площадок по продаже клубники и земляники. Всего их будет 150. На городских ярмарках можно купить ягоды более 20 разных сортов, среди которых "альба", "виктория", "ольвия", "октава", "мальвина", "пегас", "зенит", "Великобритания", "баунти" и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость килограмма ягод варьируется от 170 до 350 рублей в зависимости от сорта.

В торговых шале с надписями "Клубника" и "Земляника" уже продают свою продукцию производители из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С 10 июня на прилавках появятся ягоды из Подмосковья, а по мере созревания клубнику и землянику привезут и из других регионов Центрального федерального округа.