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Первую очередь технопарка "Строительный" открыли в Москве

Общая площадь объектов составила около 16,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди технопарка "Строительный" в бывшей промзоне "Братцево" (САО). Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Концерну "Крост" выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди технопарка "Строительный" в бывшей промзоне "Братцево". На первом этапе введено новое пятиэтажное здание с четырьмя атриумами общей площадью около 16,5 тыс. кв. м. В здании размещен проектно-технологический институт, который занимается проектированием, строительством, испытанием и оценкой технического состояния объектов", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Технопарк, по словам председателя комитета, займет три корпуса общей площадью около 28 тыс. кв. м. В технопарке планируется создать около 1 тыс. рабочих мест. отмечается, что одним из основных направлений его деятельности станет подготовка кадров в строительной отрасли.

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