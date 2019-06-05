Вейк-парк и две лодочные станции откроют на ВДНХ этим летом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Гости и жители столицы смогут посетить вейк-парк (место для вейкбординга, где спортсмены на доске рассекают водную поверхность, преодолевая препятствия - прим. ТАСС) и покататься на каноэ на новых лодочных станциях, которые откроются летом 2019 года в Москве на ВДНХ, сообщила в среду пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

"Площадь ВДНХ - больше 300 га. Архитектурно-парковый комплекс такого размера сам по себе располагает к спорту и активному отдыху. Тем более для этого созданы все условия. Здесь есть теннисные корты с арендой инвентаря, площадки для волейбола, футбола, баскетбола. А еще в этом году откроются вейк-парк и сразу две лодочные станции", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе уточнили, что покататься на каноэ можно будет на 3-м Каменском пруду, где в распоряжении посетителей будет 15 четырехместных лодок. Позже появятся двухместные катамараны и каноэ. Еще десять четырехместных лодок будет доступно на Парковом пруду, который находится в парке "Останкино".

Вейк-парк откроется на 2-м Каменском пруду, который находится за павильоном № 27 "Физкультура и спорт". Взять напрокат нужное снаряжение можно будет на месте.