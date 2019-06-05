Власти Москвы благоустроили территории вблизи новых станций Некрасовской линии метро

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Площадь благоустроенных территорий, прилегающих к недавно открытым станциям метро Некрасовской линии, составила порядка 25 га. Вокруг них высадили около 8 тыс. деревьев и кустарников и создали пешеходные зоны, сообщила в среду пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"На территориях около новых станций Некрасовской линии, которые открыл мэр Москвы Сергей Собянин, проложили дорожки, установили скамейки, урны, фонари, а также высадили порядка 416 деревьев и 7,5 тыс. цветников и кустарников. Общая площадь озеленения составила 25 га", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

Отмечается, что озеленение и благоустройство проводилось АО "Мосинжпроект", той же компанией, которая строила станции первого пускового участка Некрасовской линии. Работы выполняли по стандарту, который также используется для центральных районов города.

В полном объеме Некрасовская линия заработает в начале 2020 года и станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в столице. В понедельник для пассажиров заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка", всего на линии расположатся восемь станций (еще "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная").