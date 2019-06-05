Клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы. В учреждении будут оказывать медико-психологическую помощь детям в возрасте 11-17 лет, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

"Пациентами клиники станут мальчики и девочки, которые переживают горе, например, из-за утраты значимого человека, а также те, кто стал объектом травли, буллинга в школе, любого другого насилия, чаще всего домашнего, и те, кто находятся в состоянии хронического стресса и справиться с ситуацией в одиночку не могут", - сказала журналистам на открытии учреждения директор Центра имени Г. Е. Сухаревой, заместитель главного внештатного психиатра Москвы по вопросам детства Марина Бебчук.

Она отметила, что в первую очередь с поступившим ребенком работает психиатр, который может при необходимости привлечь педиатра и невролога. Также с пациентом сразу начинает взаимодействовать психолог. В клинике есть индивидуальные боксы, общие палаты круглосуточного стационара, дневной стационар, кабинет постгоспитального сопровождения.

Кроме того, с детьми в клинике будет заниматься психолог, специализирующийся на вопросах профориентации. "Это тоже очень важная тема, когда подросток не может найти себя и из-за этого оказывается в кризисе, потому что дома на него оказывают давление", - пояснила Бебчук. В клинике с подростками будут работать психологи восьми специализаций, среди которых есть специалисты по проблемам домашнего насилия.

Рядом с пациентами клиники всегда будут находиться воспитатели, которые будут говорить с ними на разные темы, гулять, заниматься спортом и даже помогут делать школьные уроки. В новом медучреждении около 10 индивидуальных боксов, 40 коек круглосуточного стационара и 60 коек дневного стационара.