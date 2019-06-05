Мосгордума одобрила установку памятного знака ЧМ-2018 на Никольской улице

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду поддержали установку памятного знака чемпионата мира по футболу на Никольской улице.

"Предложение о возведении памятного знака, посвященного чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, поступило от департамента культурного наследия города Москвы. Место возведения - улица Никольская. Сооружение памятника и благоустройство прилегающей территории в размере 15 млн рублей будут проводиться за счет бюджета города Москвы. Конкурс открытый", - сказал председатель комиссии думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, представляя проект закона.

Ранее установку знака поддержали члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме - тогда речь шла о конструкции из двух частей, одну из которых предлагалось установить на стадионе "Лужники", другую - на Никольской.

Чемпионат мира проходил на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Улица Никольская стала местом притяжения и общения футбольных болельщиков со всего мира.