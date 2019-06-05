Мосгордума назначила выборы депутатов в столичный парламент на 8 сентября

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду приняли постановление о назначении выборов депутатов столичного парламента седьмого созыва на 8 сентября.

"Проектом постановления предлагается назначить выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва на 8 сентября 2019 года", - сказал председатель комиссии думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников.

Большинство депутатов проголосовали за принятие постановления.

Семенников пояснил, что в соответствии с законодательством, днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, когда истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов.