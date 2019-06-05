{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мосгордума назначила выборы депутатов в столичный парламент на 8 сентября

В городской думе отметили, что в соответствии с законодательством, днем голосования является второе воскресенье сентября года, когда истекают сроки полномочий депутатов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду приняли постановление о назначении выборов депутатов столичного парламента седьмого созыва на 8 сентября.

"Проектом постановления предлагается назначить выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва на 8 сентября 2019 года", - сказал председатель комиссии думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников.

Большинство депутатов проголосовали за принятие постановления.

Семенников пояснил, что в соответствии с законодательством, днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, когда истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов.

Теги
Россия
Московские музеи проведут 30 мероприятий в Пушкинский день
6 июня исполнится 220 лет со дня рождения поэта
Читать полностью