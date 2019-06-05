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Специалисты "Мосводостока" спасли пятерых утят во время ремонта в Дегунинском пруду

Птенцов перевезли в соседний Ангарский пруд

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники "Мосводостока" спасли пятерых утят в Дегунинском пруду на севере Москвы от проводящихся там ремонтных работ. Птенцов по специальной технологии переместили в близлежащий Ангарский пруд, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"Для недопущения стеснения условий существования выводков диких уток на Дегунинском пруду на время проведения ремонтных работ специалисты ГУП "Мосводосток" совместно с профессиональными орнитологами провели настоящую операцию по перемещению птиц в близлежащий водоём", - говорится в сообщении.

Отмечается, что орнитологи на специальных лодках вылавливали птенцов в течение нескольких часов с помощью сачков и сеток, затем поместили пятерых утят в боксы и перевезли на Ангарский пруд, находящийся в том же районе. Новый пруд обладает идентичной экосистемой, это сделает переезд благоприятным для адаптации птенцов.

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