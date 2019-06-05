На фестивале "Времена и эпохи" появятся площадки, посвященные его истории

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Времена и эпохи" откроют в этом году две площадки, посвященные истории создания фестиваля. "Ретроспектива" и "Оглавление" расположатся на площадях Революции и Манежной и расскажут посетителям о создании мероприятия и содержании программы 2019 года, сообщает в среду пресс-служба оргкомитета "Московские сезоны".

"Городское событие <...> в этом году разместится на 40 площадках по всему городу. Одна из них, а именно площадка, расположенная на площади Революции, будет посвящена ретроспективе самих "Времен и Эпох". Гости фестиваля смогут попасть в закулисье мира реконструкторов и узнать, как создается одно из самых масштабных исторических мероприятий в мире. Еще один новый проект - "Оглавление", мини-выставка 27 эпох (эта площадка будет работать на Манежной площади и на переходе от Манежной к площади Революции) - расскажет все о фестивале 2019 года", - говорится в сообщении.

Организаторы рекомендуют гостям начать прогулку по фестивалю с "Оглавления", где будут представлены все 27 эпох, площадки которых разбросаны по Москве, и выбрать нужную для посещения. На Манежной площади предложат уберечь купеческий караван от "атаки разбойников" в напольной игре, приготовить блюда по рецептам времен Наполеона и научиться управлять подлодкой с помощью шлема виртуальной реальности.

В рамках проекта "Ретроспектива" гости фестиваля узнают от его участников, как создаются атрибуты реконструкторов - исторические костюмы, доспехи, предметы быта.

Почти каждый день здесь будут идти лекции по военной археологии и истории русских музыкальных инструментов, концерты и фехтовальные шоу.

Международный фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 7 по 16 июня. В этом году участниками праздника станут более 2 тыс. энтузиастов реконструкции из России и 14 зарубежных стран, в числе которых Италия, Великобритания и Франция. Они воссоздадут разные исторические эпохи от античности до позднего СССР, проведут рыцарские турниры, экскурсии и другие мероприятия.