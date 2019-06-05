Полиция задержала в Москве подозреваемых в краже тросового разрушителя

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска по Зеленоградскому административному округу совместно с коллегами из МВД России задержали подозреваемых в краже тросового разрушителя стоимостью 1,3 млн рублей. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находились двое подозреваемых. Ими оказались жители Зеленограда 32 и 37 лет. Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись свободным доступом, проникли на территорию, прилегающую к открытой стройплощадке. Затем загрузили тросовый разрушитель труб в автомобиль и скрылись", - сказали в главке.

О краже спецтехники с заявлением в полицию обратился главный инженер строительной компании. По его словам, злоумышленники украли со строительной площадки в Зеленограде тросовый разрушитель труб "Puncher Crash" стоимостью около 1 млн 300 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").