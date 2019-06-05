Фестиваль мороженого пройдет на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Дегустации, кулинарные мастер-классы и квесты ждут посетителей фестиваля "Коллекция "Мороженое 2019-2020", который пройдет на ВДНХ в Москве с 11 по 16 июня. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В "Технограде" на ВДНХ с 11 по 16 июня пройдет фестиваль "Коллекция "Мороженое 2019-2020". В программе дегустационные экскурсии и квесты, а также мастер-классы, которые проведут ведущие российские шеф-повара. На них можно будет узнать, как готовят мороженое из омара, серебра и золота, а также попробовать кофе, сваренный на песке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетителям фестиваля представят жареное мороженое с ванильным соусом по классическому французскому рецепту XVIII века, мороженое с вялеными сицилийскими томатами и свежим базиликом, экомороженое без лактозы, обогащенное клетчаткой и другие виды этого лакомства. Кроме того, гости смогут сами разработать вкус холодного десерта. Для участия в квестах и мастер-классах необходима предварительная регистрация.

Фестиваль пройдет при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Стоимость входного билета - 350 рублей.