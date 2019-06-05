Московский зоопарк просит посетителей перенести визит на другие дни

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк в среду оказался перегружен посетителями из-за частичного перекрытия его территории, москвичей и гостей столицы призвали отказаться от прогулок по зоопарку в среду. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Сегодня в связи с временным ограничением работы Московского зоопарка новая территория оказалась перегружена. Число посетителей превысило норму. Мы просим вас по возможности выбрать другой день для прогулки по зоопарку, когда обе территории будут доступны для посещения, и многочисленные гости будут равномерно распределены по ним", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 6 июня зоопарк будет работать в штатном режиме.

Старая территория столичного зоопарка недоступна для посетителей 5 июня. Кроме того, попасть в зоопарк можно только с Зоологической и Большой Грузинской улиц. Главный вход закрыт.