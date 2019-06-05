Антон Беляев и "Моя Мишель" откроют Зеленый театр на ВДНХ 14 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Антона Беляев и Therr Maitz, "Моя Мишель", дуэт Two Siberians и группа Sirotkin выступят на открытии Зеленого театра на ВДНХ 14 июня. Об этом сообщил в среду в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Четырнадцатого июня откроем на лето легендарный Зеленый театр ВДНХ. Будет бесплатный концерт. Пригласили известных музыкантов: Антона Беляева и Therr Maitz, "Мою Мишель", дуэт Two Siberians, группу Sirotkin. Осенью продолжим реставрацию театра", - написал он.

Согласно информации, опубликованной на сайте ВДНХ, обновленный театр сможет принять около 3 тыс. зрителей.