Движение машин на западе Москвы ограничат из-за закрытия участка Филевской линии метро

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Движение автомобилей ограничат в столичных районах Филевский парк и Дорогомилово с 8 до 10 июня для организации приоритетного проезда общественного транспорта на время реконструкции участка Филевской линии московского метро. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

"Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что с 8 июня до 1:30 10 июня 2019 года в связи реконструкцией Филевской линии метро будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта", - говорится в сообщении.

В частности, для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала. Также будет введен запрет на остановку-стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко), на участке улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская), на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар) и на разворотной площадке в районе дома 2к1 по улице Новозаводская.

Правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен, проехать на площадь можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной. Проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская разрешат только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен.