"Мосводосток" не выявил в пробах воды из Яузы явных причин гибели рыбы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Исследования воды в реке Яузе в Москве, проведенные специалистами "Мосводостока", не обнаружили явных причин произошедшего в реке замора рыбы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"По результатам проведенных ГУП "Мосводосток" анализов проб воды, взятых в месте обнаружения мертвой рыбы в реке Яузе, явных причин в санитарных свойствах воды для замора рыбы не установлено. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 мая в Яузе в районе Электрозаводского моста погибла рыба, специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы взяли для анализа пробы воды из реки. На место также выезжали сотрудники "Мосводостока", погибшую рыбу направили на утилизацию.