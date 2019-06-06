Глава Департамента культуры Москвы 10 июня представит спектакль-монолог "Рядом с Пушкиным"

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский 10 июня представит на сцене театра "Школа современной пьесы" спектакль-монолог "Рядом с Пушкиным". Это выступление приурочено к Пушкинскому дню, который отмечается 6 июня, и посвящено 220-летию со дня рождения поэта, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседница агентства напомнила, что Кибовский прежде уже дебютировал в качестве артиста в "Школе современной пьесы" - 6 февраля он принял участие в спектакле "Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина".

"Тот спектакль проходил в формате беседы, в которой, в частности, обсуждались подробности дуэли Дантеса с Пушкиным и судебных разбирательств после этого трагического события. Постановка была приурочена ко дню дуэли (8 февраля) и дню памяти Пушкина (10 февраля). Новое выступление Александра Владимировича Кибовского станет продолжением разговора о Пушкине, который включен в специальный проект театра "Истории из истории", - отметили в пресс-службе.

Художественный руководитель "Школы современной пьесы", народный артист РФ Иосиф Райхельгауз рассказал ТАСС, что проект был запланирован еще зимой.

"Когда мы зимой в первый раз провели монолог Александра Кибовского, посвященный дуэли Пушкина и Дантеса, то тогда уже рассчитывали, что это будет целый цикл, который мы назвали "Истории из истории". После первого представления министр (имеется в виду Кибовский - прим. ТАСС) убедился в том, что его появление в новом для него жанре моноспектакля чрезвычайно успешно, пользуется огромным интересом у публики", - сказал Райхельгауз.

По его словам, на выступления Кибовского поступает много откликов. "Зрители спрашивают: когда будет следующий монолог, чему он будет посвящен? И мы с радостью предоставляем Александру Владимировичу сцену "Школы современной пьесы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что монолог Кибовского "Рядом с Пушкиным" будет представлен в 20:00 10 июня в зале "Зимний сад".

Монолог "Рядом с Пушкиным"

Анонсируя программу, в пресс-службе сообщили, что на этот раз речь пойдет об иконографии тех, кто окружал Пушкина - о его детях, о членах семьи Гончаровых, о друзьях и знакомых. Более полутора веков отечественная пушкинистика бережно собирала многочисленные реликвии. Однако по мере отдаления 1837 года, когда погиб поэт, фамильные портреты путались, а в их число включали изображения посторонних.

"На встрече вы узнаете, как портрет брата Натали (жены Пушкина Натальи Гончаровой - прим. ТАСС) Николая Гончарова превратился в массовом сознании в изображение Жоржа Дантеса. А портрет самого Николая стал считаться изображением его младшего брата Сергея. Как под именем сына поэта Александра Александровича Пушкина долгое время в музее висел портрет внука генералиссимуса Суворова. А за портрет младшего сына Григория выдавали изображение неизвестного пажа", - назвала некоторые объекты предстоящей беседы представитель пресс-службы.

Автор расскажет, как после 20-летних поисков выяснилось, что на портрете в Эрмитаже запечатлен майор Михаил Дубельт - муж младшей дочери Пушкина Натальи, и многое другое, что удалось узнать Кибовскому за 27 лет исследований, отметила собеседница агентства.

Во встрече примет участие также заслуженный работник культуры Евгений Богатырев, который уже 30 лет возглавляет Государственный музей А. С. Пушкина.

"Что же касается сегодняшнего дня, когда отмечается 220-летие со дня рождения Пушкина, то "Школа современной пьесы" дает спектакль, посвященный великому поэту. Он называется "Спасти камер-юнкера Пушкина". Премьера этой постановки по пьесе Михаила Хейфеца состоялась 19 октября 2013 года, и с тех пор [она] не сходит с афиши театра", - сообщили в пресс-службе.