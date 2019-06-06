В Москве запустили новую программу поддержки предпринимателей в виде бизнес-миссий

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московский экспортный центр запустил новую программу поддержки предпринимателей, которая заключается в бизнес-миссиях экспортно-ориентированных компаний в разные страны для презентации своей продукции. Об этом сообщила ТАСС в четверг заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"На 2019 год запланированы бизнес-миссии во Францию, Канаду, Вьетнам, Сингапур и некоторые другие государства. Перед каждой поездкой специалисты МЭЦ проведут маркетинговую и организационную подготовку: проанализируют условия выхода на тот или иной иностранный рынок, определят потенциальных байеров, проведут с ними предварительные переговоры и помогут московским предпринимателям подготовиться к деловым встречам, чтобы добиться максимального результата", - сказала Сергунина.

По словам заммэра, участниками первой бизнес-миссии будут 13 столичных студий мультипликации. Они отправятся в Анси (Франция), где с 11 по 14 июня пройдет одно из крупнейших событий мирового кино- и анимационного бизнеса - Международный кинорынок MIFA. В их числе киностудия "Союзмультфильм", "Студия Паровоз", компания "Церебро", "Колобанга Медиа" и другие.

Заммэра уточнила, что отличительной чертой бизнес-миссии является высокая степень проработки переговоров на предварительной стадии, которые позволят экспортерам общаться именно с заинтересованными закупщиками.

Московский экспортный центр создан в ноябре 2017 года для продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки по принципу единого окна. Одна из главных задач МЭЦ - укрепление позиций Москвы как лидера по объемам экспорта среди регионов России и увеличение базы действующих и потенциальных московских экспортеров.