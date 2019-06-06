Более тысячи бесплатных экскурсий организуют в Москве в рамках фестиваля реконструкций

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Столичные участники клубов реконструкций подготовили для гостей фестиваля "Времена и эпохи" более тысячи бесплатных пешеходных экскурсий. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Особенность экскурсий в том, что их проведут участники клубов реконструкции: историки-любители, медиевисты (специалисты по средневековой культуре - прим. ТАСС) и знатоки в области средневекового вооружения. Гости пройдут более чем по 20 площадкам фестиваля. Им не только расскажут об интересных фактах из разных периодов мировой истории, но и наглядно продемонстрируют быт людей того или иного времени, особенности их одежды, поведения в обществе", - цитирует портал пресс-службу организаторов фестиваля.

Отмечается, что экскурсии пройдут с 7 по 16 июня. Среди них, например, прогулка возле дома № 28 на Тверском бульваре, которая будет посвящена Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. На Никитском бульваре будет организован средневековый ремесленный посад, а на Тверском бульваре, дома № 2, москвичи смогут ознакомиться с историей Великого шелкового пути.

Кроме того, в парке музея-заповедника "Коломенское" участники фестиваля смогут изучить историю Европы XII-XVI веков, а на Покровском бульваре москвичей ждет экскурсия "Путешествие в Тавриду".

Ранее сообщалось, что свои бесплатные пешие экскурсии также организовали столичные библиотеки, которые пройдут по историческому центру города. Они будут проводиться каждую неделю до середины октября по средам.