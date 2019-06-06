В Москве благоустроят около 70 га вблизи недавно открывшейся Некрасовской линии метро

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Территорию площадью около 70 га приведут в порядок в рамках второго этапа благоустройства возле Некрасовской линии метро Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Стартовал второй этап благоустройства территорий вблизи станций "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" Некрасовской линии метро. В планах - привести в порядок территории площадью почти 69 га", - говорится в сообщении.

Возле станций сделают тротуары общей площадью почти 107 тыс. кв. м, заменят почти 204 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия проезжей части, а на территории, прилегающей к новым станциям метро, разобьют более 340 тыс. кв. м газонов.

Будут установлены почти 750 фонарей с энергосберегающими лампами и более 880 лавочек и урн, возведены 29 новых остановочных павильонов, обустроена велосипедная дорожка протяженностью 5 км и оборудовано 16 детских и спортивных площадок.

Осенью около Некрасовской линии метро высадят 660 деревьев и почти 4 тыс. кустарников.

Первый этап работ по благоустройству продлился с мая по начало июня. Общая площадь составила 8 га.