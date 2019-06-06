Проживающие в Москве по соцнайму смогут арендовать машино-места у города без торгов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Граждане, проживающие в квартирах в Москве по соцнайму, с 6 июня могут арендовать машино-места в подземных паркингах у города без торгов. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее такая возможность была предоставлена только собственникам жилья. В феврале этого года власти столицы впервые предложили им арендовать на десять лет 4,3 тыс. находящихся в собственности города подземных парковок без проведения торгов.

"Нами было принято решение с 6 июня предоставлять машиноместа в аренду не только собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, но и гражданам, проживающим в квартирах на условиях социального найма, дав таким образом москвичам больше возможностей для пользования городскими объектами", - сказал Гаман.

Он уточнил, что речь идет о тех машино-местах, которые расположены на подземных этажах многоквартирных жилых домов и нежилых зданиях, функционально или технологически связанных с многоквартирным жилым домом.

Востребованная услуга

Глава департамента добавил, что на сегодняшний день собственники арендовали уже 1 тыс. выставленных для аренды мест. По его словам, услуга оказалась востребованной, наибольшим спросом пользовались объекты площадью в среднем 16-18 кв. м и стоимостью от 6 до 8 тыс. рублей за кв. метр.

Помимо аренды машино-мест без торгов, город ежегодно выставляет 500-700 подземных парковок для покупки на открытые торги, на которых их может приобрести любое соответствующее требованиям физическое или юридическое лицо без привязки к определенному месту жительства. В последние годы, как уточнили в пресс-службе, в департамент стало поступать большое число обращений от собственников многоквартирных домов о предоставлении в аренду машино-мест, поэтому было принято решение дать им такую возможность и начать напрямую заключать с жителями договоры, выделяя дополнительные парковки, находящиеся в городской собственности.

Стоимость и условия аренды

Глава департамента напомнил, что перечень городских машино-мест, предлагаемых в аренду без проведения торгов, размещен на портале mos.ru. Места получают заявители, первыми подавшие полный комплект документов. В целом арендная плата колеблется от 2 тыс. до 7,3 тыс. рублей за 1 кв. м в год и зависит от удаленности парковок от МКАД.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, самые дорогие машино-места находятся в границах Бульварного кольца, ставка арендной платы за 1 кв. м в год там составляет 8,7 тыс. рублей. Самые дешевые расположены за пределами МКАД, а также в границах территории Новой Москвы: ставка арендной платы за 1 кв. м в год там составляет 2,4 тыс. рублей. Самое дорогое место - на ул. Бахрушина: его площадь - 19,5 кв. м, а сумма аренды - 140,4 тыс. рублей в год. Самое дешевое место - на ул. Генерала Белобородова. Его площадь - 11,1 кв. м с арендой 26,6 тыс. рублей в год.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.