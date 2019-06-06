Вход на станцию столичного метро "Варшавская" будут закрывать на два часа раньше

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Станция "Варшавская" Каховской линии метро Москвы будет временно работать до 23:10 в связи с ее интеграцией в Большую кольцевую линию подземки. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичной подземки.

"Станция "Варшавская" будет закрываться раньше. Такой режим работы необходим для начала выполнения работ по интеграции "Варшавской" в Большую кольцевую линию метрополитена. Временно станция будет работать на вход пассажиров только до 23:10", - говорится в сообщении.

На данный момент станция "Каховская" закрыта на реконструкцию. Движение поездов по одноименной линии осуществляется только между станциями "Варшавская" и "Каширская" с увеличенными интервалами. Для проезда между станциями "Каховская" и "Варшавская" работают регулярные маршруты наземного городского транспорта.