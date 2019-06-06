МЧС предупреждает москвичей о жаре с температурой воздуха до +31 градуса

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Жара с максимальной температурой воздуха +31 градус ожидается в Московском регионе в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем в четверг местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30-31 градусов", - сообщили в столичном главке ведомства.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями столичные спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.