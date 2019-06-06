Экскурсии на 17 предприятий Москвы пройдут в рамках акции "Открой#Моспром"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московские промпредприятия проведут экскурсии в рамках второй акции "Открой#Моспром" с 13 по 15 июня. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 13 по 15 июня в столице пройдет вторая акция "Открой#Моспром". Горожан приглашают посетить предприятия оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности. Гости узнают, как делают мороженое и из чего состоят шипучие пузырьки газировки, как собирают авиационные двигатели и автомобили, а также многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в акции примут участие 17 индустриальных площадок Москвы. К примеру, на Карачаровском механическом заводе гости увидят, как производят лифты. Также экскурсию проведут на стратегическом предприятии оборонной промышленности страны - Московском машиностроительном заводе "Авангард", который выпускает ракеты для систем C-300 и C-400.

С полным перечнем экскурсионных площадок можно ознакомиться на сайте "Открой#Моспром" в разделе "Предприятия".