Более 5 тыс. человек эвакуировали в Москве в связи с угрозами взрывов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек было эвакуировано в среду из различных зданий и госучреждений, а также торговых центров в связи с поступившими угрозами взрыва. В результате проверок ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ обнаружено не было. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Все объекты были обследованы сотрудниками полиции, никаких подозрительных предметов, взрывных устройств или взрывчатых веществ ни в зданиях, ни на прилегающей территории обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

В среду, по данным источника, с электронного адреса от неизвестного поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах, содержащих ядовитый газ, по различным адресам в Москве. Так, неизвестный "заминировал" в Центральном административном округе здание Государственной думы, ЦВЗ "Манеж", отели "Акварель", "Вилла Кадаши", "Савой", торговый центр "Охотный ряд", на юге Москвы - торговый центр "Коламбус" и на западе - ТЦ "Европейский".