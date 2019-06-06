{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 5 тыс. человек эвакуировали в Москве в связи с угрозами взрывов

Экстренные службы города проверили все объекты и не обнаружили взрывных устройств или взрывчатых веществ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек было эвакуировано в среду из различных зданий и госучреждений, а также торговых центров в связи с поступившими угрозами взрыва. В результате проверок ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ обнаружено не было. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Все объекты были обследованы сотрудниками полиции, никаких подозрительных предметов, взрывных устройств или взрывчатых веществ ни в зданиях, ни на прилегающей территории обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

В среду, по данным источника, с электронного адреса от неизвестного поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах, содержащих ядовитый газ, по различным адресам в Москве. Так, неизвестный "заминировал" в Центральном административном округе здание Государственной думы, ЦВЗ "Манеж", отели "Акварель", "Вилла Кадаши", "Савой", торговый центр "Охотный ряд", на юге Москвы - торговый центр "Коламбус" и на западе - ТЦ "Европейский".

Теги
Россия
ПМЭФ-2019
"Ростелеком", Tele2 и Ericsson заключили соглашение о создании тестовой зоны 5G в Москве
Предполагается, что ее испытания пройдут в сети Tele2 на оборудовании Ericsson с реализацией технологии 5G и с использованием каналов связи "Ростелекома"
Читать полностью