Некоторые улицы в центре Москвы перекроют в связи с празднованием Дня России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Автомобильное движение будет перекрыто на некоторых центральных улицах Москвы вблизи Кремля 12 июня. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"Полное перекрытие на Москворецкой улице, площади Васильевский Спуск, Большом Москворецком мосту, улице Ильинка и Варварка с 12:00 и до окончания мероприятий 12 июня", - говорится в сообщении.

В этот же день с 21:15 до окончания мероприятий будет закрыто движение по Кремлевской набережной и по Москворецкой набережной до Китайгородского проезда.