Московское метро может вырасти в два раза к концу 2027 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сеть подземного и наземного железнодорожного транспорта столицы, включая метро, московские центральные диаметры (МЦД) и московское центральное кольцо (МЦК), будет увеличена до 500 станций к концу 2027 года. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире радио "Комсомольская правда".

"У нас глобальная задача - подземное метро и железную дорогу соединить в одну сеть, это мегапроект, которым мы сейчас занимаемся. В результате город будет иметь протяженность почти 1000 км метро наземного и подземного и более 500 станций", - сказал Хуснуллин.

Заммэра Москвы напомнил, что, когда расширение московского метро только начиналось, оно имело протяженность 282 км, а за прошедшие семь лет строительства был введен в эксплуатацию 151 км подземки. К моменту завершения проектов к концу 2027 года длина линий метрополитена удвоится. Из пригородных электричек построят полноценное наземное метро, интегрировав его с МЦК, большой кольцевой линией метро (БКЛ) и существующими линиями метрополитена. Говоря о планах на будущее, глава стройкомплекса подчеркнул, что Москва планирует быть в лидерах среди таких городов как Нью-Йорк и Шанхай по объемам обеспечения метро.

Хуснуллин отметил, что сейчас уже реализуются проекты развития скоростного транспорта Москвы: открываются новые станции метро, запущено МЦК, первые МЦД введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

МЦД - начатый в 2018 году транспортный проект, предполагающий создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Железнодорожное МЦК, по которому ходят современные скоростные электропоезда "Ласточка", было запущено 10 сентября 2016 года, оно проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Открытие пассажирского движения по МЦК снизило нагрузку на основные ветки метро (прежде всего на Кольцевую линию) более чем на 15%. БКЛ - строящаяся линия московского метрополитена, которая по завершении строительства в 2021-2022 годах станет самой протяженной линией столичного метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и МЦК.