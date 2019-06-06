Городские службы Москвы усилили меры аэрации из-за жары

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Городские службы Москвы в условиях аномально жаркой погоды работают в особом режиме, они чаще обычного поливают дороги водой, сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха сначала приблизится к отметке плюс 30 градусов, а затем перешагнет ее. В таких непростых погодных условиях в городе приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания москвичей и туристов на улицах", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он пояснил, что работники ГБУ "Автомобильные дороги" поливают дороги чаще обычного - каждые два часа. Это позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, снижать его пластическую деформацию. Также увеличены частота и нормы полива деревьев, кустарников и цветников.

"Днем в пик жары поливомоечные машины проводят аэрацию воздуха, то есть во время работы техники струи воды направляются вверх", - отметил заместитель мэра.