Работы по благоустройству в Москве в этом году идут с опережением на 1,5 месяца

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Работы по благоустройству в этом сезоне пройдут на 800 объектах города. В этом году темпы благоустройства опережают предыдущие годы на 1,5 месяца за счет детальной проработки концепций с жителями, сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В городе работают около 30 тыс. человек, которые занимаются благоустройством, примерно 5 тыс. единиц техники ежедневно. Мы сегодня в сравнении с предыдущими годами идем примерно на полтора месяца раньше по объему по срокам выполнения", - сказал Бирюков.

Он отметил, что таких результатов удалось достичь за счет детальной проработки с жителями концепций работ, также заранее были проведены мероприятия, связанные с прокладкой инженерии.

Бирюков подчеркнул, что 2019 год станет самым масштабным в вопросах благоустройства, поскольку из центра города работы переместились в спальные районы.

Ранее Бирюкова сообщал, что отличительной чертой благоустройства этого года будет ремонт асфальтового покрытия: работы пройдут примерно на 800 улицах в период с апреля до 1 ноября. Также в 2019 году на улицах и в парках будут высажены около 10 тыс. деревьев и около 300-400 тыс. кустарников.