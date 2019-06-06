Власти Москвы планируют построить в городе еще 10 канатных дорог

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума презентовали предложения по размещению еще десяти канатных дорог, которые в будущем могут стать частью системы городского общественного транспорта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы.

"В настоящий момент прорабатываются варианты размещения десяти канатных дорог в районах Москвы, где их создание может помочь решению транспортных задач города", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, общая протяженность десяти "канаток" - порядка 40 км, предполагаемый пассажиропоток - 66 тыс. человек, совокупный объем инвестиций в транспортную инфраструктуру составит не менее 18 млрд рублей.

По данным пресс-службы, одной из возможных канатных дорог (протяженностью 6,2 км) предполагается соединить крупнейшие рекреационные комплексы ВДНХ и Сокольники, другой (длиной 6,5 км) обеспечить связь с рекреационной зоной "Серебряный бор".

Возможна канатная линия связи между Павелецкой набережной и станцией метро "Автозаводская". Для обеспечения дополнительной транспортной связи районов Ясенево и Чертаново Южное предполагается построить канатную дорогу между Битцевским парком и станцией метро "Улица Академика Янгеля". Еще одна линия может появиться от метро "Киевская" до гостиницы "Украина", Трехгорной мануфактуры, Экспоцентра.

Первая канатная дорога была запущена в Москве осенью прошлого года. Она связывает стадион "Лужники" со смотровой площадкой на Воробьевых горах. Эта "канатка" функционирует исключительно в туристических целях.