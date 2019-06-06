Власти Москвы заявили о разгрузке станции метро "Выхино" более чем на 20%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Станция "Выхино" одной из самых загруженных в московском метрополитене линий - Таганско-Краснопресненской - разгрузилась более чем на 20% с открытием участка Некрасовской линии от "Косино" до "Некрасовки". Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Количество пассажиров на Некрасовской линии сегодня - 85 тыс.. Всего новых пассажиров добавилось от 5 до 8 тыс. человек. Станция "Выхино" по факту разгрузилась более чем на 20%. Если жители, которые живут в районе Некрасовки, раньше садились на "Выхино", то теперь они садятся на "Некрасовку", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, до тех пор, пока не откроется второй участок новой линии, будет временно перегружена станция Таганско-Краснопресненской линии "Лермонтовский проспект". Эта перегрузка незначительна, но будет ощущаться в часы пик.

"Эта система постепенно сбалансируется. Но держать закрытыми станции метро для жителей Некрасовки было бы неверным решением. Мы в ручном режиме будем доводить систему так, чтобы для жителей был минимальный ущерб", - добавил Ликсутов.

Ранее для пассажиров открылось движение по первому участку Некрасовской линии московского метрополитена. Для пассажиров заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". В полном объеме Некрасовская линия заработает в начале 2020 года.

"Некрасовская" станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в столице. На ней расположатся 8 станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Две из них станут пересадочными - "Нижегородская" с пересадкой на Большую кольцевую линию метро (БКЛ) и "Косино" - на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.