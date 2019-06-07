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Малооблачная погода и до 32 градусов ожидаются в Москве 7 июня

Синоптики также предупреждают о риске природных пожаров

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сухая и теплая погода и температура до 32 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура составит 30-32 градуса, в ночь на субботу она может опуститься до плюс 16. Атмосферное давление - около 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 27-32 градусов, в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 13.

Синоптики предупреждают о риске природных пожаров в Московском регионе, 7 июня объявлен желтый уровень опасности.

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