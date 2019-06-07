Навигация в метрополитене Москвы обновится к запуску Московских центральных диаметров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Навигационная информация в метро столицы будет обновлена к запуску движения на Московских центральных диаметрах (МЦД). Также данные о новых диаметральных линиях появятся в городском навигаторе "Метро Москвы", сообщил ТАСС в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замначальника столичной подземки Роман Латыпов.

"В метрополитене планируется заменить более 60 тыс. элементов на станциях и в поездах. Мы уже сейчас готовимся к обновлению. К запуску диаметров обновятся путевые полосы, разводящие указатели, изменятся напольные указатели", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, линии МЦД к запуску диаметров добавятся в приложении "Метро Москвы", которое содержит информацию обо всех актуальных маршрутах следования всего транспорта Москвы.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД" и правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания".

Предполагается создание пяти линий, которые должны идти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой муниципалитет. МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск планируется запустить в конце 2019-начале 2020 года.

Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. МЦД будет работать по графику метро - с 05:30 до 01:00. Будет разработана удобная билетная система, для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". По подсчетам экспертов, реализация проекта разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.