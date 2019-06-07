Участок набережной Тараса Шевченко в Москве по выходным будет пешеходным

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Участок набережной Тараса Шевченко рядом с мостом "Багратион" в столице по выходным дням в период с 8 июня по 1 ноября 2019 года будет пешеходным. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

"Для того чтобы у жителей города было больше мест для комфортных прогулок в теплое время года, самый живописный участок набережной Тараса Шевченко снова станет пешеходным. С 8 июня по 1 ноября движение автомобилей на участке от дома 12 стр. 26 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион" по выходным будет запрещено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение движения машин будет действовать с 23:00 накануне выходного или праздничного дня до 06:00 следующего рабочего дня. На подъездах к закрытому участку поставят информационные щиты. Впервые набережная Тараса Шевченко в столице временно стала пешеходной летом 2017 года.