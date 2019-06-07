Москвичи смогут бесплатно измерить артериальное давление в центрах госуслуг до конца июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московский департамент здравоохранения продлевает возможность бесплатно измерить артериальное давление в центрах госуслуг до 30 июня. Об этом сообщается в пятницу на информационном портале мэра столицы.

"Услуга по измерению артериального давления, доступная в многофункциональных центрах, пользовалась большим спросом у москвичей. За все время проведения акции в ней приняли участие около 80 тыс. человек, из них 60 тыс. измерили давление и получили рекомендации специалистов именно в центрах "Мои документы". По многочисленным просьбам посетителей центров госуслуг мы решили продлить срок ее действия до конца месяца", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы Елены Громовой.

Ранее предполагалось, что акция, стартовавшая 17 мая и приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, продлится до 24 мая.

Измерить давление и получить консультации желающие смогут во всех центрах госуслуг "Мои документы". Прием проводится с 08:00 до 20:00 ежедневно.