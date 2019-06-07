День России отпразднуют в 28 московских парках

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия пройдут в 28 столичных парках в рамках Дня России 12 июня. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Праздничную программу ко Дню России подготовили 28 парков столичного департамента культуры. Отметить 12 июня можно в Парке Горького, "Сокольниках", "Зарядье" и других парках Москвы <...> На сценах под открытым небом выступят джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполнят песни о России. Кроме того, в парках можно поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах", - говорится в сообщении.

В частности, сад "Эрмитаж" подготовил познавательную программу с рассказами ученых-географов о крупнейших озерах и реках нашей страны, а также о морях и океанах, омывающих Россию. А для детей там пройдет мастер-класс по раскраске шестиметрового корабля в цвета российского флага. Кроме того, в рамках праздника состоится музыкальный конкурс - молодые исполнители споют песни о Москве, их будут оценивать звезды эстрады: Владимир Пресняков, Анита Цой, Владимир Девятов, Марина Хлебникова.

В сообщении отмечается, что в Парке Горького в этот день пройдет марафон пианистов - они исполнят известные произведения русских классиков, а также собственные сочинения. Выступление каждого продлится 15 мин. В Измайловском парке будет играть джазовый оркестр, пройдут занятия по изготовлению флажков с российской символикой, а также уроки балета и рисования. А на главной сцене Воронцовского парка можно будет послушать песни о России и посмотреть на соревнования боксеров-любителей из Москвы и Московской области.

День России - государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня.