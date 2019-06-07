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Экотропа и смотровые площадки появятся в парке в пойме реки Яуза в Москве

Протяженность экомаршрута составит 400 м

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Экомаршрут, который будет состоять из экологической тропы и смотровых площадок, появится в парке в пойме реки Яузы на северо-востоке Москвы. Также в зоне отдыха планируется реконструкция эстрадной площадки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Всего сделают четыре смотровые площадки, с которых будет открываться вид на живописные долины рек Яузы и Чермянки <...> Экотропа появится недалеко от демонтированного горнолыжного комплекса, в районе дома 5 на улице Заповедной. В целом протяженность экомаршрута составит около 400 м. На всем этом маршруте уложат настил из лиственницы, установят поручни, парковые опоры освещения и камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Смотровые площадки расположатся на разной высоте - от полутора до 10 м, самая большая из них займет около 200 кв. м.

Отмечается, что в парке уже началась реконструкция обветшавшей эстрадной площадки "Певческое поле", которая служит местом для выступлений хоров и организации музыкальных фестивалей. В амфитеатре заменят скамейки, отремонтируют подпорные стены и ступени, павильон сцены. По периметру эстрады будет оборудовано новое освещение, также появится архитектурно-художественная подсветка. Около эстрады появится трехступенчатая терраса, по которой можно будет спуститься к реке Яузе.

Помимо этого, в зоне отдыха обновят дорожки, высадят деревья и кустарники, сделают детские площадки, а также приспособят инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями.

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