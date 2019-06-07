В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сильная жара ожидается в столице, воздух прогреется до +32 градусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета днем в пятницу в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса", - сообщили в МЧС.

Спасатели рекомендуют москвичам в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, носить головной убор, а также пить как можно больше воды.